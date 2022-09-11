Украина воспользовалась данными разведки США для подготовки контрнаступления | 360°

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Украина воспользовалась данными разведки США для подготовки контрнаступления

NYT: Украина использовала разведданные США для планирования наступлений

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Украина использовала данные разведки США для планирования своих наступлений. Об этом написала газета The New York Times.

Летом высокопоставленные украинские чиновники стали активно обмениваться сведениями с американцами. Последние якобы предоставили Украине довольно качественные и актуальные данные.

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В материале подтвердили появлявшуюся ранее в СМИ информацию, что США на протяжении всего конфликта предоставляют Украине данные о командных пунктах, складах боеприпасов и ключевых узлах на военных линиях РФ.

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Высокопоставленные официальные лица Соединенных Штатов отказались дать комментарии The New York Times. Один из них отметил, что велись американо-украинские переговоры об остановке продвижения России на восток страны.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ с 6 по 10 сентября потеряли более четырех тысяч бойцов убитыми и более восьми тысяч ранеными на Николаево-Криворожском направлении. Российские военные уничтожили восемь пунктов управления противника и склады с боеприпасами.

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