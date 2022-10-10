ВСУ пожаловались на дефицит инструкторов из-за больших потерь | 360°

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ВСУ пожаловались на дефицит инструкторов из-за больших потерь

NYT: офицер ВСУ Олексюк пожаловался на нехватку инструкторов из-за ранений и гибели

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Украинских новобранцев приходится готовить к участию в боевых действиях всего за пять дней. Экспресс-курс разработали из-за нехватки инструкторов — они на передовой, ранены или погибли. На дефицит кадров пожаловался корреспонденту The New York Times украинский офицер офицер Алексей Олексюк.

По словам офицера, много молодых парней ожидают поступления в армию, однако их некому обучать.

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«Все украинские инструкторы находятся на передовой, раненые или мертвые», — сказал Алексей Олексюк.

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Обучать бойцов Вооруженных сил Украины помогает американский полковник Эндрю Мельбурн и его сотрудники из 11 стран, в основном бывшие солдаты спецназа. Он разработал пятидневный курс подготовки. Военных учат стрельбе, тактике боя и оказанию первой медицинской помощи.

Иностранные инструкторы проводят тренировки, в том числе ночные, обучают офицеров и новобранцев, консультируют по работе с беспилотниками. Эндрю Мельбурн признал, что пяти дней «безнадежно недостаточно» для того, чтобы подготовить бойцов. Однако это лучше, чем ничего.

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