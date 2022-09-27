Спецоперация 27 сентября 2022, 06:23 Поделиться Telegram

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Viber HIMARS не помогли ВСУ в боях за Артемовск — СМИ NYT: командование ВСУ назвало HIMARS неэффективными в боях в Донбассе РИА «Новости»

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Украинские войска понесли большие потери в Артемовске. Командование Вооруженных сил Украины признало, что им не помогли даже поставленные из США реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщила газета The New York Times.

Битва за Донбасс сосредоточена вокруг двух стратегически важных городов — Лиман, который уже находится под контролем союзных сил, и пока не освобожденный Артемовск, который также зовут Бахмутом. Если первый является железнодорожным узлом, то второй — воротами в ту часть региона, которую удерживают украинские войска.

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Подразделения российских войск, бойцов ДНР и ЛНР подошли к Артемовску с востока и юга. Украинские войска, засевшие вокруг города, подверглись атакам,понесли потери в личном составе и технике.

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«Украинское командование в Бахмуте недавно заявило, что даже наличие поставленных США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогло серьезно повлиять на российскую цепочку поставок», — сообщил автор статьи.

Всего пару месяцев назад, летом, когда американские реактивные системы залпового огня только поставили на Украину, командование ВСУ было более оптимистично. По словам автора статьи, это означает, что российские войска адаптировались к ударам.

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