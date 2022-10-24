Спецоперация 24 октября 2022, 07:26 Израиль негласно поможет Украине сбивать российские дроны-камикадзе — СМИ NYT: Израиль передал Украине данные разведки для борьбы с беспилотниками из России

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Израиль отказал Украине в поставке систем противовоздушной обороны (ПВО), но негласно передал разведданные для борьбы с российскими беспилотниками. Об этом сообщила газета The New York Times.

После атаки беспилотников на Киев министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с просьбой поставить средства ПВО. Министр обороны Израиля Бени Ганц отказал, заявив, что государство предоставит лишь системы раннего предупреждения.

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«Украинский чиновник, выступая неофициально, заявил, что Израиль предоставил разведданные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники», — сообщил автор статьи.

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После атак по объектам инфраструктуры Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточились на стратегии противодействия дронам. Они применили три уровня защиты: круглосуточно патрулирующие истребители, зенитные ракетные комплексы наземного базирования, группы солдат с автоматами, которые пытаются сбить дроны, когда они пролетают мимо них. Нередко ВСУ вынуждены использовать дорогие ракеты класса «воздух — воздух», чтобы сбивать дроны.

Украинский военный признался журналистам, что последние недели прошли очень напряженно, дроны по-прежнему очень трудно сбивать. Винтовые беспилотники — шумные, но их все равно трудно вычислить. По его словам, на радаре маленькие медлительные дроны легко спутать с птицами или грузовиками на шоссе. Из-за этого часто бывает так, что диспетчеры передают координаты, а пилоты возвращаются ни с чем.