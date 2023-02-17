Спецоперация 17 февраля 2023, 18:36 Нужны железные нервы. Российский снайпер рассказал о сложностях профессии Доброволец Леший: снайперам нужно иметь железные нервы и учесть много нюансов РИА «Новости»

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Военнослужащим из снайперских подразделений в зоне боевых действий необходимо принимать во внимание множество факторов и обладать крепкими нервами, чтобы не позволить противнику обнаружить себя с тепловизоров и беспилотников. Об этом РИА «Новости» сообщил российский снайпер с позывным Леший.

Военнослужащий объяснил, что вступил в ряды вооруженных сил добровольцем. В гражданской жизни его главным увлечением была охота.

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«Я просто хотел помочь родной стране, поэтому приехал в Донбасс. Уже несколько месяцев служу снайпером на Угледарском направлении. Серьезно помогли навыки охотника, специально никак не обучался», — рассказал он.

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По словам Лешего, основой в работе снайпера является терпение.

«Это самое главное, нужно выдержать психологическое давление со стороны врага. Нас начинают активно искать сразу же после первого сделанного выстрела, иногда вызывают „Грады“. Важно иметь железные нервы, чтобы под огнем артиллерии остаться на позиции, а не побежать», — добавил он.

Ранее военкоры рассказали о мастерстве российского снайпера в зоне специальной операции, который поразил двух иностранных наемников одним выстрелом.