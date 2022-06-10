Нужны не только лекарства. «Доброе дело» доставило бытовую технику в Республиканский травматологический центр ДНР

Партию бытовой техники, собранной в Подмосковье в рамках акции гуманитарной помощи Донбассу «Доброе дело», доставили в Республиканский травматологический центр ДНР. Вместе с лекарствами медучреждению передали холодильник, чайники и микроволновки.

До этого момента пациенты травматологического центра, среди которых и военнослужащие, и гражданские, тратили много времени в очередях в служебные помещения, чтобы разогреть воду или пищу. Теперь эта проблема решена. Технику, доставленную в Республиканский травматологический центр ДНР, установят непосредственно в палатах.

В центр доставили 20 электрочайников, микроволновые печи, а еще сладости для детей.

Акция «Доброе дело» для помощи Донбассу проводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Принять участие в ней может каждый житель Подмосковья. Сдать помощь можно в любом ближайшем волонтерском пункте. Узнать об их расположении и о том, какая помощь нужна, можно на сайте volontermo.ru.