Нужно усилить перемалывание

Глава ДНР Денис Пушилин своим заявлением о необходимости задействовать дополнительные силы для защиты от обстрелов ВСУ попросил Россию предоставить вооружение, которое позволит моментально наносить ответные удары по украинским позициям. Таким мнением с «360» поделился лидер запорожского ополчения, командир подразделения «Троя» в ДНР, автор Telegram-канала «Позывной „Алабай“» Владимир Новиков.

Почему ВСУ бьют по мирным в Донецке

Сейчас мы можем только версии выдвигать, почему так происходит. Мое мнение — они таким образом провоцируют на подобные ответные действия, поступки, которые совершаются на эмоциях.

Они сделали много горя этим обстрелом. Они ожидали, что будет месть и мы сейчас нанесем удар, допустим, по Киеву, положим такое количество ракет, на эмоциях. Нет. Это террористические методы. Мы так не будем действовать в любом случае.

Нам нужно иметь выдержку и самообладание. И всю свою ярость к произошедшему просто хладнокровно отработать по позициям противника.

Нужно найти в себе силы сдержаться и просто подавить все огневые точки и продвинуть фронт

Нам нужно еще более усиленно перемалывать средства поражения противника.

Какое вооружение нужно ДНР

Нам нужны системы поражения, системы РЭБ и системы засечки для эффективной контрбатарейной борьбы.

Это должно быть большое количество готовой к применению артиллерии для поражения, которое быстро целеуказание может вводить. И должны быть системы засечки. То есть только отработала батарея — она должна быть уничтожена.

Тактика украинской армии: они вышли скрытно, выставились, прицелились, отработали и сразу растворились. Причем зачастую они просто врассыпную уходят с позиций — и уничтожить невозможно

РСЗО отработали, дальше она уже пустая, только на перезарядку. ВСУ самое главное — покинуть позицию, чтобы не быть пораженными.

Сейчас основная задача — выставить таким образом оборону, чтобы можно было быстро засекать и быстро поражать огневые позиции противника, не давая возможности для маневра.