Евгений Михайлов: нужно отбить у Запада желание спонсировать Украину | 360°

Эксклюзив 30 сентября 2022, 18:17 Поделиться Telegram

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Viber Евгений Михайлов: нужно отбить у Запада желание спонсировать Украину Политолог Михайлов: чтобы отбить у Запада желание спонсировать Украину, нужны мощные удары РИА «Новости»

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Необходимо отбить у западных партнеров желание поставлять любое вооружение Украине и растягивать военные действия. Для этого ВС России следует накапливать силы и наносить мощные удары, заявил «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

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Половина сегодняшнего брифинга российского Минобороны посвящена ударам ВСУ по Запорожской АЭС и тому, как мы ее обороняли. Соответственно, урона не нанесено, будем готовиться к ответу.

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РИА «Новости»

После референдумов СВО превратится в нечто большее

Хотелось бы отметить уничтожение более 200 националистов одним ударом в Краматорске Донецкой Народной Республики. Кроме того, был удар по Николаевской области, сбиты украинские самолеты.

Произошла сегодня и трагедия. Это атака ВСУ на беженцев в Запорожье, убиты более 20 человек. Они хотели просто перейти на территорию, контролируемую российскими подразделениями.

Думаю, подобные акты геноцида собственного населения будут продолжаться до той поры, пока мы не перейдем в контрнаступление и не сделаем огромный буфер безопасности, вплоть до Польши.

По-другому никак. После референдумов специальная военная операция превратится в нечто большее, иначе ситуацию не сломить.

Украинские войска продолжат бомбить мирные города, хотя это уже территория России. Это очевидный факт.

РИА «Новости»

Уничтожение цехов на территории «Южмаша» — это предупреждение

По сведениям Минобороны, нанесен удар по заводу «Южмаш» в городе Днепропетровске. Есть конструкторское бюро «Южмаш», которое разрабатывало оперативно-тактические ракеты «Гром-2» и доукомплектовывало «Точки-У» (разработка украинского военпрома, не доведенная до конца).

Еще в 2018 году украинцы кричали, что у них будет своя ракета дальностью до 500 километров. Но я не помню, чтобы она была выведена в систему украинской армии. Разработка была, макеты, машины — тоже. И сейчас нанесен упредительный удар. Чтобы даже не думали довести эту ракету до ума.

Ракет «Точка-У» осталось, по информации от военных специалистов, очень мало. Особо бояться этого вооружения не стоит. Бояться лучше поставок западных вооружений.

РИА «Новости»

Выход один: накапливать силы и наносить мощный удар

Чтобы у западных партнеров не появилось желания поставлять любое вооружение (они ведь планируют затягивать конфликт), нужно накапливать силы и наносить мощный удар.

Мы до сих пор жалеем инфраструктуру, не так часто наносим удары по энергообъектам, мостам, тоннелям. Уже пора это делать.

Иначе через эту транспортную инфраструктуру, которую мы пока не разрушили, будут поступать вооружения, из которых продолжат стрелять по нашим городам и нашим жителям.

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