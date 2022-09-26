«Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду» | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 20:22 Поделиться Telegram

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Viber «Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду» Депутат Худяков: фильм «Лучшие в аду» поможет понять ситуацию на Украине Unsplash

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В Сети появился трейлер фильма о событиях в Донбассе «Лучшие в аду». Подобные патриотические фильмы помогают молодым людям понять причины проведения спецоперации, заявил депутат Госдумы и общественно-политический деятель Роман Худяков. Он почеркнул важность выхода ленты на экраны.

По словам депутата, в России необходимо продолжать показывать патриотические фильмы.

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«Нужно доносить до людей правду для того, чтобы народ и особенно наша молодежь все прекрасно сами понимали, чтобы не возникало вопросов, за что сейчас наши пацаны сражаются и почему президент объявил спецоперацию по освобождению братской Украины», — отметил депутат.

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Он добавил, что такие экранизации помогут молодежи разобраться в причинах происходящего на Украине. Сейчас россияне участвуют в спецоперации, заслоняя грудью своих товарищей и прикрывая друг друга при боевых действиях.

«Разумеется, в сегодняшних реалиях большие надежды возложены на телевидение и интернет, через которые необходимо донести до масс происходящее, и эта идея с фильмом очень хорошая», — сказал Худяков.

Ранее в Сети опубликовали официальный трейлер фильма «Лучшие в аду». Картина бизнесмена Евгения Пригожина и Героя России Алексея Нагина в ближайшее время выйдет на российские экраны.

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