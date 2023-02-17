Спецоперация 17 февраля 2023, 12:23 Нуланд доказала заинтересованность США в конфликте на Украине — Захарова Мария Захарова: слова Нуланд об атаке ВСУ на Крым показали вовлеченность США в конфликт U.S. Department of Defense

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Заявления заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд о легитимности атак украинских боевиков по военным объектам в Крыму демонстрируют вовлеченность Соединенных Штатов в конфликт на Украине. Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Этими высказываниями Нуланд подстрекает украинских военных к дальнейшей эскалации ситуации. США обучают ВСУ, участвуют в разработке военных операций и предоставляют разведывательные данные. Теперь они напрямую подстрекают Украину к атакам по нашей территории», — сказала она.

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Нуланд говорила, что США поддерживают вероятное нанесение украинскими войсками ударов по российской военной инфраструктуре в Крыму. Она отметила, что на Украине не наступит стабильность, пока полуостров не окажется полностью демилитаризован.

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Ранее Захарова отметила, что степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине максимальна. При этом страны альянса пытаются делать вид, что не являются заинтересованной стороной.