Новым коридором эвакуации из Мариуполя воспользовались 145 человек

Новый коридор эвакуации из Мариуполя открыли сегодня, 8 мая, с 8:00 до 16:00. Им воспользовались 145 человек. Об этом в Telegram-канале сообщили представители штаба территориальной обороны ДНР.

«В течение дня 8 мая, с 8:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 145 человек, среди них 24 ребенка», — написали они.

Всех эвакуированных привезли в пункт временного размещения (ПВР) «Безыменное». Там беженцам оказывают всю необходимую помощь: кормят, дают теплое питье и выделяют койко-место. Также в ПВР находятся медики, психологи, а также сотрудники МЧС ДНР.

Работники пункта регулярно обновляют списки эвакуированного населения. Это помогает жителям регионов, которые попали в зону спецоперации России на Украине, найти пропавших без вести родных и близких.

По данным штаба теробороны ДНР, вчера эвакуационным коридором из Мариуполя воспользовались 445 человек, включая 67 детей. С территории «Азовстали» 7 мая удалось вывезти 182 человека.