Новым гербом Харьковской области выбрали двуглавого орла с геральдическим щитом

На освобожденных территориях Харьковской области выбрали государственную символику региона. На гербе изобразят золотого двуглавого орла с геральдическим щитом, а флаг будет малинового, синего и красного цветов.

Символику утвердил глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной ВГА.

«Герб и флаг являются одними из главных атрибутов в самопрезентации и идентификации края», — отметили в пресс-службе.

На герб Харьковской области поместят орла с державой в левой лапе. Она символизирует исторические корни региона как неотъемлемую часть русских земель. Символом примирения и неприкосновенности станет кадуцей на зеленом щите. Вместе с рогом изобилия его размещали на гербе Харькова и Харьковской губернии с конца XVIII века.

Флаг региона будет сочетать в себе малиновый, синий и красный цвета, которые указывают на историческую связь Харьковской области с традициями казачества Слобожанского края и РФ.