Спецоперация 07 июля 2023, 02:10 Новый российский беспилотник «Овод» испытали в зоне спецоперации Новый дрон-камикадзе «Овод» успешно применили против ВСУ Depositphotos.com / Dusan Petkovic

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Новый российский беспилотник «Овод» успешно применили в зоне специальной военной операции в сумеречное время суток. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер группировки войск «Юг» ВС России.

По словам военного, дрон-камикадзе преодолел три километра вглубь территории противника. Оснащенный боевой частью ОГ7 аппарат нанес удар по заранее разведанной цели. Контроль за беспилотником осуществлялся с помощью наземного оптико-электронного комплекса с тепловизором.

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«Несмотря на недостаток освещения, значительную удаленность от оператора и серьезное противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника цель была успешно поражена», — отметил офицер.

БПЛА работает по принципу вида от первого лица. В июне военные протестировали новый дрон-камикадзе под Донецком. Он отличается высокой скоростью и помехозащищенной связью.