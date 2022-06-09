Новый премьер-министр рассказал, как изменит законодательство ДНР

Законодательство Донецкой Народной Республики будет почти идентично российскому, сказал в эфире телеканала «Россия 24» новый премьер-министр республики Виталий Хоценко. Его заявление процитировал ТАСС.

Синхронизацию законодательств он назвал немаловажной задачей кабмина. Россия и ДНР идут навстречу друг другу, это проявляется в том числе в изменении нормативной базы.

«Хотим сделать так, <...> чтобы оно было практически идентичным», — сказал он.

Виталий Хоценко добавил, что интеграция ДНР в состав России уже происходит, так как ведется тесная работа с губернаторами регионов.

Правительство ДНР накануне распустил глава республики Денис Пушилин, сообщило РИА ФАН. Он подписал указ об отставке премьер-министра и кабмина, а вслед за этим 8 июня назначил на пост председателя правительства Виталия Хоценко.