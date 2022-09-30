Новый федеральный округ создадут из вошедших в состав России регионов | 360°

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Новый федеральный округ создадут из вошедших в состав России регионов

Глава Запорожской области Балицкий: федеральный округ создадут из новых регионов России

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Новый федеральный округ создадут в России из четырех присоединенных после референдумов регионов. Его название пока обсуждается, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы пообщались, обсудили, как это будет. Будет создаваться новый федеральный округ, его название и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются», — процитировало Балицкого РИА «Новости».

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Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приехали в Москву для подписания договоров о вхождении регионов в состав России. Церемония прошла в пятницу, 30 сентября.

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После нее на Красной площади начался митинг-концерт «Выбор людей: вместе навсегда!». На сцене Балицкий заявил, что теперь освобожденные территории будут навеки вместе с Россией. Он призвал всех запомнить этот день.

Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. За ходом голосования следили как местные, так и международные наблюдатели. По итогам обработки всех бюллетеней за воссоединение с Россией в ДНР высказались 99,23% жителей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской — 93,11%.

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