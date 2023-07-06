Спецоперация 06 июля 2023, 08:42 Новый этап контрнаступления ВСУ спрогнозировали в ближайшие дни Военный эксперт Дандыкин: Украина начнет новую волну контрнаступления в конце недели РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины завершат перегруппировку и начнут новую фазу контрнаступления, чтобы успеть добиться успехов до июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Военный эксперт Василий Дандыкин сказал об этом «Известиям».

«Думаю, на днях — а скорее всего, в конце недели — они попытаются что-то сделать», — предположил он.

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Украинские войска устроили перегруппировку сил и средств, чтобы перейти на новый этап кампании. По словам Василия Дандыкина, их возможности ограничены — только за сутки 5 июля ВСУ потеряли 700 бойцов убитыми, почти два батальона.

По словам собеседника издания, киевский режим стремится достичь хоть каких-нибудь результатов до саммита НАТО в Вильнюсе, который откроется 11 июля. Он объяснил, что на Западе рассчитывают увидеть результат своих вложений, ведь союзники Украины умеют считать деньги и снаряды.

Военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что контрнаступление ВСУ пройдет в три этапа. Однако серьезных успехов, по его прогнозам, войска не достигнут.