Спецоперация 01 марта 2023, 02:58 Новый дрон РУД-7 отправят в зону спецоперации в апреле ТАСС: партию новых дронов для сброса грузов с воздуха направят в зону СВО РИА «Новости»

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Новый разведывательно-ударный квадрокоптер РУД-7 начнет работу в зоне спецоперации уже в апреле. Об этом ТАСС рассказал руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М. А. Карцева Виталий Долгов.

«Новый квадрокоптер РУД-7 создали на основе разведывательно-ударного дрона РУД-250. Это была просьба Минобороны РФ», — сказал он.

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У дронов-камикадзе РУД-250 небольшие размеры. В зоне спецоперации появились новые задачи, одной из которых является сброс одного или нескольких изделий с воздуха.

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«Новый квадрокоптер успешно испытали в Подмосковье. Планируем, что аппарат отправится работать в зону СВО в начале апреля», — отметил Долгов.

Разработчики увеличили протяженность маршрута квадрокоптера и радиус его боевого действия до 10 километров. Максимальная масса полезной нагрузки возросла с 1,5 до двух килограммов.

Ранее сообщалось, что спецназ России применил для штурма украинских позиций в зоне спецоперации новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе.