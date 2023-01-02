02 января 2023, 04:46
Новые взрывы прогремели в Киеве — СМИ
«Зеркало недели»: в Киеве во второй раз за ночь прогремели взрывы
Новые мощные взрывы прогремели в украинской столице. В первый раз о них сообщили в 01:30, затем в 03:05 и в 03:50. О ситуации написало украинское издание «Зеркало недели».
Взрывы были слышны в Голосеевском районе Киева и на левом берегу Днепра. По данным мэра города Виталия Кличко, взрывы также были в Деснянском районе.
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Российские военные выполняют боевые задачи в рамках СВО на Украине. С 10 октября ВС РФ наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, что помогает замедлить ВСУ.
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Российским войскам РЭБ удается обезвредить порядка 90% украинских беспилотников. По данным издания Forbes, войска радиоэлектронной борьбы успешно справляются с определением местоположения бойцов ВСУ. Это мешает украинским солдатам сохранять секретность своих действий.
Специальная военная операция РФ на Украине
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