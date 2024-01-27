Спецоперация 27 января 2024, 17:15 Новую стратегию гарантий безопасности для Украины от США связали с провалом ВСУ Депутат Чепа: новые гарантии от США для Украины связаны с провалом ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Соединенные Штаты меняют планы, касающиеся Украины, в связи с провалом контрнаступления ВСУ. Именно с этим связана разработка новой стратегии гарантий безопасности для страны от США, заявил Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он добавил: пока неясно, что именно обещают стране. Как бы то ни было, США понимают, что им надо «что-то делать с Украиной» и при этом не забыть о собственной выгоде.

Реклама

«Контрнаступление провалилось, и планы американцев меняются. Они понимают, что им надо, с одной стороны, что-то делать с Украиной, с другой стороны — сохранить свое лицо и найти выгоду для себя из складывающейся негативной ситуации», — рассудил Чепа.

Поэтому Соединенные Штаты создают «какие-то новые стратегии», резюмировал он.

О том, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает 10-летние обязательства по гарантиям безопасности для Украины, сообщили американские СМИ. Предполагается, что документ представят весной и новая стратегия будет сильно отличаться от прошлогодних планов, когда ставка делалась на успешное контрнаступление ВСУ.