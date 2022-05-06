Новороссия может стать реальностью

Россия уверенно продолжает атаковать военные объекты Украины в ходе спецоперации. Об этом говорят сводки от Минобороны России. За сутки удалось поразить завод с боеприпасами в Краматорске, тактический ракетный комплекс «Точка-У» украинских сил в Запорожской области, сбито еще несколько военных самолетов ВСУ.

Специалист по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов в разговоре с «360» высказал мнение, что Запорожская область в ближайшем будущем будет освобождена силами российской армии и ЛНР, ДНР. Также, комментируя брифинг Минобороны РФ, эксперт заявил о том, что Россия сможет увеличить потери украинской стороны.

Далее — его прямая речь.

Освобождение Запорожской области не за горами

Говорится, что в ближайшее время союзными силами российской армии и ДНР, ЛНР будет освобождена Запорожская область. Я допускаю это. Запорожская область, конечно же, входит в планы будущего устройства той Новороссии, о которой мы все мечтаем. Это позволит отсечь Украину от Черного моря, это русские регионы, которые войдут в будущее новообразование, которое будет называться Новороссией. Херсонская, Запорожская области и другие — в числе тех областей, которые будут входить в новое образование.

Больше 150 самолетов

Сегодня был достаточно интересный брифинг Министерства обороны в исполнении генерала Игоря Конашенкова. Он заявил, что было сбито еще порядка трех самолетов украинских Вооруженных сил. Хотелось бы сказать, что на 5 мая было сбито вроде 149 самолетов. С учетом сегодняшних, по идее, должно быть сбито 152 самолета у Украины с момента начала специальной военной операции по демилитаризации, денацификации Украины.

Видимо, все-таки сейчас подозрения, которые многими экспертами выказывались о том, что самолеты могут быть на каком-то закрытом, секретном аэродроме дополнительном или они попадают сюда с территории Румынии, обоснованы. В любом случае российская армия [их] сбивает, просто будут увеличены потери украинской армии в боевой технике. Я не вижу в этом ничего такого страшного. Более того, поставок не было заявлено западными партнерами Украины.

Почему важен Краматорск

Что касается Краматорска, его важности, важности сегодняшней отметки Игоря Конашенкова на брифинге попадания высокоточным оружием в завод «Энергомаш», где хранился огромный склад боеприпасов. Это город крупный, входит в Донецкую область. Сейчас будет освобождаться для расширения границ Донецкой Народной Республики. Он важный, и сейчас за него ведутся боестолкновения, поэтому будет уничтожаться любая техника, любые склады, для того чтобы не было подпитки украинских Вооруженных сил для нанесения артиллерийских ударов по мирным городам и селам ДНР. Я думаю, что это ненадолго — продержится Краматорск. И сейчас, в ближайшем будущем, мы увидим его освобождение.