Новое важное сражение будет за Харьков

Российские военные совместно с силами ДНР и ЛНР за сутки уничтожили большой склад ВСУ с ракетами к РСЗО HIMARS. Это достижение на сегодняшний день можно считать весомым. Важной точкой противостояния остается Харьков. Для украинского президента Владимира Зеленского этот город особенно важен, ведь это, по сути, негласная вторая столица Украины. Об этом «360» заявил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — его прямая речь.

Источник фото: РИА «Новости»

Под Винницей уничтожен командный пункт ВСУ Украины. В чем смысл уничтожения этого объекта? Обычно на таких объектах долгое время проводят различные мероприятия — организация связи, подключение командного пункта к другим штабам. Уничтожение такого объекта говорит о том, что ВСУ придется это все воссоздавать в другом месте и тратить на это большое количество времени, сил. Это даст положительный результат в ходе военной операции (для Союзных войск — прим. ред.)

Самый важный положительный результат, который был за сутки, — уничтожение под Уманью (Черкасская область) большого склада ракет к РСЗО HIMARS. 300 ракет и большое количество боеприпасов к гаубицам M777 — это 155 миллиметров

300 ракет — это очень большой успех, потому что на сегодняшний день установки HIMARS еще остались у ВСУ. Боеприпасы поступают крайне нерегулярно, установки стоят без дела.

Еще под Херсоном за сутки было уничтожено 17 ракет HIMARS.

Куда ВСУ перебросили войска

Хотел бы сказать еще несколько слов о новом оружии, которое начали применять ВСУ. Они получили противолокационную ракету AGM-88 HARM. Она запускается с самолетов и уничтожает радары. С учетом того, что мы перекрываем до Киева практически всю территорию Украины, с учетом расположения частей ВСУ эти ракеты нужно уничтожать. Но тут возникает один момент: ракеты запускаются с самолетов. Авиации у ВСУ почти не осталось. За сутки был сбит МиГ-29 ВСУ. Эти ракеты будут сбиваться.

Важная деталь: ВСУ концентрируют войска на Херсонском и Харьковском направлениях. Причем на Харьковском направлении их гораздо больше.

Это говорит о том, что они, скорее всего, попробуют перейти в наступление, о котором так много говорят. Ради этого наступления они сняли отдельные части с Донбасской дуги и перевели их под Харьков и Херсон. Тем самым они оголили Донбасскую дугу, позволив Союзным войскам более активно вгрызаться в оборону там.

Союзные войска — на Харьковском направлении

Харьков. Источник фото: Wikimedia

Союзные войска тоже нависли над Харьковом. В каких-то местах прогрызлись в предместье города. Явно намечается постепенный захват тех мелких населенных пунктов, которые входят в пригород Харькова.

Харьков очень важен стратегически для [президента Украины Владимира] Зеленского, потому что на самом деле Харьков — вторая столица Украины. Если она будет очищена от нацистов и ВСУ, то именно в Харькове будет формироваться будущее, альтернативное Киеву правительство новой Украины. Зеленский хочет сделать так, чтобы Харьков продержался как можно дольше

Ситуация реальная такова, что Запад сомневается в поставках своего оружия. Оружие перемалывается Союзными войсками, огромное количество уже выведено из строя. Запад хочет увидеть, какие тенденции в ходе боевых действий на линии соприкосновения. Они ждут от Киева побед, а побед нет. Происходит сдача одного за другим населенных пунктов и откатывание подразделений ВСУ все дальше и дальше.

Источник фото: Wikipedia

Как только будет продавлена Донбасская дуга, а ВСУ откатится под Краматорск, то здесь последуют следующие действия: Краматорск они толком не смогут оборонять и, естественно, начнут отступать. Это уже другой уровень обороны города. Это не Донбасская дуга, где все восемь лет они бетонировали укрепления.

Дальше за этими населенными пунктами будет уже 100 километров степей. Следующая линия обороны — это оборона по Днепру и оборона по Запорожью. Причем наш берег, с которого мы подойдем, он пологий, а противоположный вражеский берег укрепленный — там уже начинаются высоты. Форсировать Днепр в этих местах будет довольно сложно, но следующая оборона будет там.

Ситуация такова, что Запад уже устал помогать Украине вооружениями. Сейчас разговор идет только о поставках боеприпасов к уже переданному оружию

Как раз в этих условиях уничтожение 300 ракет для HIMARS, я считаю, очень хорошая победа, ведь зачем нужны установки, если к ним нет ракет.

Почему бегут иностранные наемники

Они не привыкли воевать в таких жестких условиях, в которые они попали. Первая волна наемников убежала еще в начале июня. Они привыкли воевать в африканских странах, в Латинской Америке, где они проводят какие-то операции в джунглях, потом возвращаются в города: там ресторанчики, там женщины, есть возможность отдохнуть. А здесь ничего этого нет — здесь окопы, сухпаек, автомат и постоянные обстрелы союзных войск. Они видят, как гибнут их товарищи, видят бессмысленность боевых действий.

Среди них много профессионалов, которые разбираются в этом вопросе. Они понимают, что они там соврешенно не нужны и бесполезны, ничем не могут помочь ВСУ. Поэтому они хотят уехать

Те, кто заключил долгосрочный контракт, уехать не могут, им нужно будет каким-то образом там выживать. Те, у кого нет долгосрочных контрактов, кто объявляет себя якобы добровольцами — у них есть возможность покинуть Украину. Главное, что они видят, — что российская техника превосходит по своим параметрам технику западных стран. Это видно военным специалистам со всего мира.

Потери ВСУ

Источник фото: телеканал flickr

Идет перемалывание частей ВСУ, подгоняют туда новых новобранцев. Как правило, это люди, котырые не умеют воевать, не имеющие никакой подготовки. Им дают автомат в руки и ставят перед ними патронный ящик. Новобранец должен отстрелять два-три рожка по этому патронному ящику, чтобы просто почувствовать, как стреляет автомат, а потом его выводят на передовую. Эти ребята собственно и гибнут под массовыми обстрелами.

Надо учитывать, что часть артиллерии ВСУ сняли с Донбасской дуги и перебросили в сторону Херсона и в сторону Харькова, оголив таким образом свои позиции. Получилось, что против одной пушки ВСУ стоит пять пушек союзных войск. То есть в этой артиллерийской дуэли у ВСУ нет никаких шансов выиграть. Идет подавление в районе Соледара, идут серьезные бои, об этом пока не особо говорят. Там есть подземные сооружения, и Союзные войска уже почти подошли к ним.