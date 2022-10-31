Новоднестровская ГЭС пострадала при ударе по Украине | 360°

Важное 31 октября 2022, 10:26 Новоднестровская ГЭС пострадала при ударе по Украине Взрыв прогремел в Черновицкой области, пострадала Новоднестровская ГЭС вблизи Молдовы

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На Украине пострадал очередной объект энергетической инфраструктуры. Удар военных пришелся по Новоднестровской ГЭС недалеко от Молдовы, сообщил Telegram-канал «Типичная Одесса».

Ракетный удар утром 31 октября пришелся по Новоднестровской ГЭС в Черновицкой области. С ее территории пошел густой дым. Станция находится в нескольких километрах от границы с Республикой Молдова. Ракету, которая летела в ее сторону, видели над Одесской областью.

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Глава Черновицкой областной администрации Руслан Запаранюк подтвердил в своем Telegram-канале факт того, что объект инфраструктуры получил повреждения, но не уточнил, какой именно.

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«В Черновицкой области есть повреждение критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов», — написал он.

Чиновник призвал не фотографировать место обстрела и ждать выхода официальной информации.

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Власти сообщили об ударах по объектам инфраструктуры в Киеве, Запорожье и других городах.