Новоднестровская ГЭС пострадала при ударе по Украине | 360°

31 октября 2022, 10:26
Новоднестровская ГЭС пострадала при ударе по Украине
Взрыв прогремел в Черновицкой области, пострадала Новоднестровская ГЭС вблизи Молдовы
На Украине пострадал очередной объект энергетической инфраструктуры. Удар военных пришелся по Новоднестровской ГЭС недалеко от Молдовы, сообщил Telegram-канал «Типичная Одесса».
Ракетный удар утром 31 октября пришелся по Новоднестровской ГЭС в Черновицкой области. С ее территории пошел густой дым. Станция находится в нескольких километрах от границы с Республикой Молдова. Ракету, которая летела в ее сторону, видели над Одесской областью.
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Глава Черновицкой областной администрации Руслан Запаранюк подтвердил в своем Telegram-канале факт того, что объект инфраструктуры получил повреждения, но не уточнил, какой именно.
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«В Черновицкой области есть повреждение критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов», — написал он.
Чиновник призвал не фотографировать место обстрела и ждать выхода официальной информации.
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Власти сообщили об ударах по объектам инфраструктуры в Киеве, Запорожье и других городах.
Одесса
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