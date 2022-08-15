Новая Зеландия направит в Великобританию 120 военнослужащих. Их цель — обучить украинских пехотинцев. Такое заявление опубликовано на сайте Министерства обороны страны.

Уточняется, что 120 военнослужащих новозеландских вооруженных сил забросят до 30 ноября. Всего около 140 офицеров будут размещены в разных европейских странах в рамках операции «Тике», цель которой — оказать международную помощь Украине.

Ранее Новая Зеландия уже выделяла около 4,8 миллиона долларов США для закупки оружия и боеприпасов для Украины.

Миллиардная военная помощь Украине со стороны Запада не воспрепятствует ходу специальной операции России, считает директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. По его словам, все указывает на то, что США были бы не против, если бы отдельные европейские страны ввязались в открытое противостояние с Россией.