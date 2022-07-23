Российские военные за минувшие сутки уничтожили большое количество личного состава украинских войск и ликвидировали группу боевиков националистического батальона. Об этом сообщило Минобороны России. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя последнюю сводку министерства, заявил, что спецоперация приступила к своей третьей стадии, которую он предложил назвать «деморализацией ВСУ».

Далее — прямая речь собеседника «360».

Ложь Зеленского

Изначально целями специальной военной операции назывались демилитаризация и денацификация Украины. Сейчас происходит третья стадия, которую я бы назвал деморализацией ВСУ и националистических сил Украины.

Данные Минобороны о количестве погибших боевиков значительно отличаются от заявлений президента Украины Зеленского, который говорит о ликвидации не более 30 человек в сутки. Это полное вранье. Уничтожаются сотни людей.

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Даже если сравнивать с данными Минобороны США, которое заявляет, что минимальные потери украинских войск в сутки составляют от 150 до 200 человек, то ложь Зеленского становится явной. Украинский лидер лжет, чтобы снизить процесс деморализации ВСУ.

Не случайно там бегут целыми взводами и батальонами. Покидают свои огневые позиции и сдаются. На мой взгляд, это надо было делать раньше. Но и сейчас еще не поздно сбежать или повернуть оружие против тех, кто послал на бойню простой украинский народ.

Ликвидация наемников

Власти США в очередной раз предупредили своих граждан, чтобы они не ехали в места проведения специальной военной операции после гибели еще двух американцев. Но наемники туда ехать не прекратят. Вопрос только, в каком количестве. Если поначалу их количество было очень большим, то сейчас они уничтожаются сотнями даже в местах дислокации. Это тоже факт деморализации, но на этот раз наемничества.

Чем больше и быстрее их будут уничтожать, тем меньше их приедет на территорию Украины. Чтобы еще больше сократить число наемников, необходимо сократить время рассмотрения приговоров. Они не попадают ни под какие конвенции, поэтому если они пойманы и осуждены, то их надо ликвидировать.

Источник фото: телеканал «360»

ДНР уже отменила мораторий на смертную казнь. Поэтому не нужно бояться сообщений западных СМИ о жестокости приговоров. Нужно показывать уничтожение наемников всему миру, показывая, что они находятся вне закона.

Насколько я знаю, профессионалам платят по три тысячи долларов. Поэтому также нужно сократить приток денег на оплату наемников и показывать непримиримость к их позиции: поймали — расстреляли.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что ударом высокоточного оружия России уничтожены около 200 человек личного состава 406-й артиллерийской бригады ВСУ, более половины второго батальона 14-й механизированной бригады украинской армии, а также 60 боевиков националистического формирования «Донбасс».