Спецоперация 24 ноября 2023, 18:58 Новая тактика ВС России застала врасплох ВСУ Army Recognition: ВС России стали применять тактику двойного удара «Искандерами» РИА «Новости»

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Российские военнослужащие приступили к применению новой тактики с использованием оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер-М». Об этом написало издание Army Recognition.

Автор материала указал, что стратегия ВС России заключается в применении баллистических ракет «Искандер-М» для ударов по базе ВСУ в Запорожской области.

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«В результате скоординированных действий были одновременно запущены две ракеты, которые достигли прямых попаданий в намеченную цель. Третью ракету выпустили, когда украинские войска приблизились к месту взрыва», — указал он.

Резкое изменение в тактике застало врасплох боевиков ВСУ, которые привыкли к одиночным ракетным атакам.

По данным «Военного обозрения», новая стратегия потребует большего расхода боеприпасов. Однако многочисленные удары доказывают, что оборонно-промышленный комплекс России увеличил производство и поставки оперативно-тактических ракет.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российская армия накопила около 800 высокоточных ракет.