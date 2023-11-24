24 ноября 2023, 18:58
Новая тактика ВС России застала врасплох ВСУ
Army Recognition: ВС России стали применять тактику двойного удара «Искандерами»
Российские военнослужащие приступили к применению новой тактики с использованием оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер-М». Об этом написало издание Army Recognition.
Автор материала указал, что стратегия ВС России заключается в применении баллистических ракет «Искандер-М» для ударов по базе ВСУ в Запорожской области.
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«В результате скоординированных действий были одновременно запущены две ракеты, которые достигли прямых попаданий в намеченную цель. Третью ракету выпустили, когда украинские войска приблизились к месту взрыва», — указал он.
Резкое изменение в тактике застало врасплох боевиков ВСУ, которые привыкли к одиночным ракетным атакам.
По данным «Военного обозрения», новая стратегия потребует большего расхода боеприпасов. Однако многочисленные удары доказывают, что оборонно-промышленный комплекс России увеличил производство и поставки оперативно-тактических ракет.
Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российская армия накопила около 800 высокоточных ракет.
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