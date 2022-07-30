Новая тактика ВС России оказалась эффективной

Минобороны доложило о новых достижения спецоперации. ВС России используют новые тактики, и эффект весьма неплохой, отметил в беседе с «360» эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Насонов.

Далее — прямая речь

Возникла новая тактика, которая мне нравится — разбит железнодорожный эшелон (на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики — прим. ред.). Мы выбрали место и время, когда наиболее боеспособные подразделения ВСУ находятся в эшелоне, и вовремя нанесли эффективное огневое поражение. Понес потери разгромлен элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады Зеленского. И в определенную им точку, какой бы она ни была, эшелон уже не прибудет.

Поражение «Кракена»* и уничтожение гаубиц из США

Украинцы пытаются укрепить и поднять свой боевой дух, применяя свои национализированные подразделения. Одно из них — «Кракен»* — было весьма успешно поражено в пункте временной дислокации.

Раньше эти националисты были в тылах, а теперь неким образом меняется тактика применения националистических подразделений — они уже не только осуществляют контрольные функции, но и вынуждены стать вторым эшелоном. То есть, по сути, находятся за первой линией обороны. Не хватает войск, опыта и воли у командиров, и их приблизили. И вот возник адекватный результат — огневое поражение, которое на длительное время освободит данные подразделения от возложенных на них задач, в том числе националистического партийного свойства.

И очень хорошо, что есть успехи в контрбатарейной борьбе: две радиолокационные станции американского производства, имевшие связь с космическими спутниками США, были уничтожены.

В качестве вишенки на торте — уничтожение двух гаубиц М 777. Знаменитые 155-миллиметровые натовские системы, очень дорогие, уничтожены. Неплохой результат.

В районе Артемовска наметился успех, на данном оперативном направлении активно работают все подразделения.

*Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.