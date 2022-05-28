«Мелитополь — Россия навсегда». На въезде в освобожденный город появилась новая табличка
Юлия Чичерина вместе с военными установила новую табличку на въезде в Мелитополь
На въезде в освобожденный Мелитополь установили новую табличку с надписью «Мелитополь — Россия навсегда». Устанавливала ее вместе с военнослужащими певица Юлия Чичерина, сообщило РИА «Новости».
В местной администрации агентству сообщили, что в ближайшее время все въездные группы в Мелитополь заменят на русскоязычные.
Мелитополь — второй по численности город Запорожья. Он находится под контролем ВС РФ. Помимо приазовской части Запорожской области, российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область.
В этих регионах начали работать военно-гражданские администрации, идет восстановление торговых связей с Крымским полуостровом, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков накануне сообщил, что с приходом новых мобильных операторов Херсонская и Запорожская области перейдут с украинского телефонного кода на российский.