На въезде в освобожденный Мелитополь установили новую табличку с надписью «Мелитополь — Россия навсегда». Устанавливала ее вместе с военнослужащими певица Юлия Чичерина, сообщило РИА «Новости».

В местной администрации агентству сообщили, что в ближайшее время все въездные группы в Мелитополь заменят на русскоязычные.

Мелитополь — второй по численности город Запорожья. Он находится под контролем ВС РФ. Помимо приазовской части Запорожской области, российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область.

В этих регионах начали работать военно-гражданские администрации, идет восстановление торговых связей с Крымским полуостровом, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков накануне сообщил, что с приходом новых мобильных операторов Херсонская и Запорожская области перейдут с украинского телефонного кода на российский.