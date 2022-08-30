Новая Каховка осталась без электричества после обстрелов ВСУ

Западные районы Новой Каховки теперь находятся без газоснабжения и света. Это произошло после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

«В большей части города электричество есть, водоснабжение вернули прямо ночью после очередного ужасного удара. Западная часть города остается без электричества, без газа», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, аварийные службы уже работают над ликвидацией последствий. Он выразил надежду, что люди получат газ и свет уже после обеда.

«Значительное количество домов в частном секторе пострадало или даже полностью сгорело», — добавил Леонтьев.

Он заявил, что Каховская ГЭС продолжает работать вопреки постоянным обстрелам со стороны ВСУ.

«Гидроэлектростанция продолжает работать, она не останавливалась ни на минуту. Персонал выходит на работу и, несмотря на многократные, ежедневные ракетные удары, продолжает работать», — сказал глава ВГА Каховского района.

Вооруженные силы Украины с вечера воскресенья, 28 августа, ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. В результате атаки разрушены школы, дома, социальная инфраструктура. Утром 30 августа стало известно об обстреле ВСУ Антоновского моста, который соединяет Херсон с остальными населенными пунктами региона.