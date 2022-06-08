Норвегия передала Украине списанные гаубицы

Вооруженные силы Украины получили 22 гусеничные самоходные гаубицы M109, снаряжение, запчасти и боеприпасы, сообщило Минобороны Норвегии. Аналогичную установку уже уничтожила российская артиллерия.

«Украина специально запросила этот вид оружия. Развитие боевых действий в настоящее время предполагает, что необходимо также пожертвовать более тяжелую артиллерию и системы вооружения», — отметил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Норвежская армия уже вывела из арсенала M109, заменив новым вооружением из Южной Кореи. Гаубицы калибром 155 миллиметров хранились в ангарах. Украинских солдат обучили пользоваться ими, курс подготовки прошел в Германии. На Украину установки уже доставлены. Правительство держало эту информацию в секрете из соображений безопасности.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении в ходе спецоперации самоходной установки М109А3 калибром 155 миллиметров, поставленной Норвегией. Ее разбили ударами артиллерии.

Реактивные системы залпового огня M270 решила поставить Украине Великобритания сразу вслед за объявлением США о передаче комплексов HIMARS. Это может обернуться для Украины серьезными последствиями, сообщил RT.