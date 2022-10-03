Частичная мобилизация в России: кого призовут на службу, кому положена отсрочка, куда отправят служить | 360°

Эксклюзив 03 октября 2022, 19:02 Поделиться Telegram

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Viber «Нормально, телевизоры огромные». Мобилизованный поделился видео из казармы в парке «Патриот» Мобилизованный показал кадры из казармы парка «Патриот»

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Призванный на службу в рамках частичной мобилизации поделился кадрами из казармы в парке «Патриот». Видео оказалось в распоряжении «360».

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

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На видеоролике — мобилизованные, проходящие в автобус, который отвез их в казарму. Призванные на службу попрощались с родными у Кунцевского военкомата и получили от них добрые напутствия.

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Один из военнослужащих поделился кадрами из казармы в парке «Патриот». На них видно, что у каждого мобилизованного есть своя кровать, в помещении есть все необходимое.

«Нормально? Нормально. Телевизоры огромные», — поделился впечатлениями военный.

Десантник из Московской области рассказал, что готов встать на защиту Родины. Он пришел в один из военкоматов и взял с собой все самое необходимое. В его рюкзаке — личные вещи и медикаменты. По словам молодого человека, он переживает за состояние родных, потому что им будет тяжело осознавать тот факт, что он уехал. Родным тяжелее, чем военным, отметил он.

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