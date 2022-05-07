Номера телефонов в ЛНР и ДНР получат российский префикс +7

Абоненты телефонных операторов из ЛНР и ДНР получат префикс российских номеров +7. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, нововведение начало действовать с 7 мая. Префикс начал появляться при совершении звонков и отправке сообщений жителями Донецкой и Луганской народных республик. Также журналисты сообщили, что один из украинских мобильных операторов начал расценивать район Мелитополя как роуминговую зону.

На территориях (ДНР и ЛНР) в настоящее время действуют только местные сотовые компании — «Феникс» и «Лугаком». Ни один из российских операторов в республиках пока не работает. Пока неизвестно, отразится ли новый план нумерации на определении роуминга для жителей Донбасса.

Активная зачистка территорий ЛНР и ДНР началась 24 февраля. Все действия на территории республик и Украины российские власти назвали спецоперацией по демилитаризации и денацификации региона. На данный момент от националистов освобождено несколько населенных пунктов Донбасса. В их числе — часть Херсонской области, Мариуполь и несколько небольших городов.

Жители этих районов активно высказываются за присоединение к России. В частности, такие заявления часто приходят из Херсонской области. Власти региона также говорят о возможном возврате территории в состав России.