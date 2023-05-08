Спецоперация 08 мая 2023, 11:14 Ночные удары по Украине назвали невиданными по силе Военкор Сладков сообщил о невиданных по силе ночных ударах по Украине Пресс-служба Минобороны

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Российские военные нанесли невиданные по силе ночные удары по Украине. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

«Мы никогда не стреляем остатками. У нас есть чем бить, когда и куда. Мы владеем инициативой», — написал он.

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Сладков отметил, что у России наладилась обширная разведывательная сеть, благодаря которой появился список с целями для ударов высокоточным оружием.

Также военкор отметил, что российские войска постепенно теряют надежду выманить украинских националистов в наступление.

«Наверное, наступает время наших инициатив», — добавил военкор.

Минобороны объявило о нанесении ударов высокоточным оружием по местам дислокации подразделений иностранных наемников в Харьковской области.

Также сообщалось о воздушной тревоге в девяти регионах Украины, включая Киевскую область.