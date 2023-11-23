Спецоперация 23 ноября 2023, 01:44 «Ночные охотники» ликвидировали отряды ВСУ под Херсоном Рогов: «Ночные охотники» уничтожили прятавшиеся в домах отряды ВСУ под Херсоном Википедия

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Российские вертолеты ликвидировали отряды ВСУ, которые прятались в домах в селе Крынки в Херсонской области. Об этом председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал в своем Telegram-канале.

«Около 22:40 в районе населенного пункта Крынки отряды врага, засевшие в нескольких домах, были уничтожены нашими боевыми вертолетами Ми-28Н „Ночной охотник“», — написал он.

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Рогов добавил, что для поражения противника экипажи российских вертолетов использовали управляемые ракеты.

Ранее танковый батальон ВС РФ успешно отбил атаки Вооруженных сил Украины в Работино и Вербовом. Как рассказал командир, российский бойцы ликвидировали большое количество личного состава ВСУ. В качестве трофея они забрали бронетранспортер ВСУ YRP-765.

По данным Минобороны, российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 и склад авиационных средств поражения украинских военных в зоне СВО.