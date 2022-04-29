Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что войска республики освободили большую часть населенного пункта Рубежное. Сейчас идет зачистка оставшейся территории.

«По большому счету зачищено 80% территории населенного пункта Рубежное и [на] 20% [территории] сейчас как раз ведется зачистка. Причем противник имеет мобильные группы, опять же переодевается в гражданскую форму одежды, прячется в домах», — заявил он в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

Марочко объяснил, что продвижение идет небыстро, потому что военные ЛНР наносят точечные удары и стараются не затронуть мирных жителей и не повредить гражданскую инфраструктуру. По его словам, в промзоне в населенном пункте много подземных сооружений, там прячутся украинские боевики.

Несколькими днями ранее сообщалось, что украинские военные расстреляли машину скорой помощи в Рубежном. По словам врача из этой бригады, украинские силы видели, что едет медицинский автомобиль, но все равно открыли по нему огонь.