Войска освободили большую часть Рубежного — НМ ЛНР
Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил, что войска республики освободили большую часть Рубежного
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что войска республики освободили большую часть населенного пункта Рубежное. Сейчас идет зачистка оставшейся территории.
«По большому счету зачищено 80% территории населенного пункта Рубежное и [на] 20% [территории] сейчас как раз ведется зачистка. Причем противник имеет мобильные группы, опять же переодевается в гражданскую форму одежды, прячется в домах», — заявил он в эфире телеканала «Соловьев LIVE».
Марочко объяснил, что продвижение идет небыстро, потому что военные ЛНР наносят точечные удары и стараются не затронуть мирных жителей и не повредить гражданскую инфраструктуру. По его словам, в промзоне в населенном пункте много подземных сооружений, там прячутся украинские боевики.
Несколькими днями ранее сообщалось, что украинские военные расстреляли машину скорой помощи в Рубежном. По словам врача из этой бригады, украинские силы видели, что едет медицинский автомобиль, но все равно открыли по нему огонь.