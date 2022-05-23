НМ ЛНР заявила о скором освобождении Северодонецка и Лисичанска от ВСУ

Северодонецк и Лисичанск на границе ЛНР в скором времени удастся освободить. Об этом рассказали военнослужащие Народной милиции.

ВСУ наносят удары по объектам инфраструктуры — школам и детским садам — а также используют их как огневые точки и склады для хранения боеприпасов.

«Любое попадание в такой объект приносит огромные разрушения соответствующим местам. Это ужасно. Но мы обязательно зачистим, разминируем, приведем все в порядок», — рассказал военный по имени Игорь и отметил, что скоро удастся вернуться к нормальной жизни.

Резервист НМ ЛНР рассказал, что несколько месяцев назад ВСУ постоянно обстреливали это место, было невозможно даже нормально спать. Но после того, как им стали давать отпор, обстановка нормализовалась и стало гораздо тише.

«В последнее время прям хорошо», — заключил он.