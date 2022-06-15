НМ ЛНР заявила о катастрофической ситуации в бомбоубежищах «Азота»

Оставшиеся в бомбоубежищах на заводе «Азот» в Северодонецке мирные жители оказались в катастрофической ситуации. Об этом в эфире «Россия 1» заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, люди пять дней не могут выйти за водой.

«Ситуация там катастрофическая. Приходят сообщения, что мирные граждане, которые находятся в бомбоубежище, уже пять суток не могут выйти, чтобы хотя бы набрать воды», — сообщил он.

Также он отметил, что организаторы гуманитарного коридора пока не увидели на «Азоте» поднятые белые флаги — символ готовности сдаться. По его словам, за все время открытия эвакуационного маршрута с территории завода вышел один мирный житель. Он покинул «Азот» рано утром.

О срыве гуманитарного коридора заявили и другие представители НМ ЛНР. Так, офицер ведомства сообщил, что эвакуацию мирного населения сорвали обстрелы со стороны ВСУ.

Просьба об организации гумкоридора с «Азота» прозвучала 14 июня от украинской стороны. Организацию доверили России. Просьбу одобрили, но изменили маршрут в целях безопасности.