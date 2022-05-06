НМ ЛНР сообщила о панике в рядах ВСУ

Силы НМ ЛНР активно зачищают территорию республики от националистов. Военнослужащие региона рассказали телеканалу «Звезда», что солдаты ВСУ бегут в панике и по пути часто бросают оружие, полученное от Запада. Видео опубликовали в Telegram-канале СМИ.

Во время зачистки солдаты часто находят стрелковое оружие, патроны к нему и гранатометы. НМ ЛНР забирает эти боеприпасы себе и использует против врага.

«Бывает, оружия по 20 единиц после боя оставляют. Даже личное стрелковое. Паника у них, просто паника. Вот сами обратите внимание, если мы находим АКС, значит, имеем дело с резервистами. Когда в бой идут резервисты, значит, основные силы уже исчерпаны», — рассказал один из солдат, который участвует в зачистке ЛНР.

Также сторонники НМ республики часто находят провизию и устройства для слежки, которые ВСУ получили от США и Англии.

Журналисты телеканала отметили, что мирные жители ЛНР все чаще стали покидать подвалы и укрытия. После прихода НМ жизнь населения регионов республики начинает возвращаться в нормальное, спокойное русло.