НМ ЛНР рассказала о потерях украинских войск в республике за прошедшие сутки

За сутки украинские военные потеряли в Луганской Народной Республике 15 человек и восемь единиц техники. Об этом заявили в Народной милиции ЛНР.

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 15 человек личного состава, три бронетранспортера, пять единиц автомобильной техники», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Тем временем в Минобороны России сообщили о поражении ракетами калибр производственных корпусов завода «Артем» в Киеве. Также российские силы уничтожили три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что ее главными целями являются денацификация и демилитаризация соседней страны. Также он подчеркнул что нельзя больше терпеть издевательства и геноцид над населением Донбасса.