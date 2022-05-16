Некоторые населенные пункты ЛНР активно зачищаются от ВСУ и сторонников украинской армии. Военнослужащие республики проводят обыски на освобожденных территориях. На некоторых огневых позициях обнаруживаются вещи иностранных наемников. Об этом пресс-службе Народной милиции (НМ) ЛНР рассказали солдаты республиканского военного подразделения.

«Мы можем видеть свидетельства того, что совсем не Украина с нами воюет, а только лишь польские наемники руками украинцев. Как сказали — будут воевать до последнего украинца. Не выдержав нашего натиска, начали переодеваться в гражданскую одежду и убегать. Никакие они не воины и не защитники», — рассказал один из военнослужащих НМ ЛНР.

На месте обысков была обнаружена не только военная одежда польской армии. Там также нашли американскую форму и немецкую кепку. Военнослужащий отметил, что головные уборы из бундесвера украинские националисты носят еще с Майдана.

Также он сказал, что дома мирных жителей ЛНР часто становились огневыми позициями ВСУ.

«Выгоняли из своих гражданских домов мирных людей. Оборудовали у них позиции. И вот на каждом углу мы можем видеть спонсорскую помощь НАТО», — поделился военнослужащий.

Он отметил, что иностранные боеприпасы, которые солдаты ВСУ бросили на зачищенных территориях, становятся подарком для НМ ЛНР. По его словам, поддержка Запада не спасла украинскую армию от побега.

Территория республики испещрена окопами и укреплениями ВСУ. Это также не спасло украинских солдат от наступления республиканской армии.