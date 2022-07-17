НМ ЛНР доставила первую партию гумпомощи в ДНР

Представители Русской Гуманитарной Миссии совместно с Народной милиции (НМ) ЛНР доставили первую партию гумпомощи жителям ДНР. Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства Луганской Народной Республики.

Представители НМ ЛНР осветили условия мирной жизни в поселке Мироновский в ДНР. Оставшимся тут людям приходится скрываться в бомбоубежищах от обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, из-за прилетов в населенном пункте регулярно происходят перебои с поставками продуктов.

Спасибо большое России, что она нас не оставляет без своей заботы. Без помощи РФ нам сейчас здесь так трудно», — поделилась с НМ ЛНР местная жительница Валентина Школьная.

Она отметила, что порой людям в поселке даже не на чем приготовить еду.

Заместитель гендиректора «Русской гуманитарной помощи» Константин Сарваниди рассказал НМ ЛНР, что объем первой партии гумпомощи, доставленной в Мироновский, составил порядка трех тонн.

«Это продукты питания, средства личной гигиены, подгузники для детей, фонарики. Все это необходимо местным жителям», — рассказал он.