Спецоперация 06 января 2023, 13:33 НМ ДНР заявила об уничтожении почти роты ВСУ, полевого склада и гаубицы Д-30 НМ ДНР: за сутки ВСУ лишились в республике почти роты личного состава и полевого склада РИА «Новости»

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Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с подразделениями ВС РФ за сутки уничтожили почти роту ВСУ на территории республики. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале НМ ДНР.

Помимо крупных потерь личного состава, ВСУ лишились одной гаубицы Д-30, 12 единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевого склада вооружения.

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Представители НМ ДНР обратили внимание, что украинские военные продолжают обстрелы мирных жителей республики. Противник наносит массированные артиллерийские удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

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По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ за сутки выпустили 196 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град», ствольной артиллерии и 122-миллиметровых минометов.

В Народной милиции уточнили, что под огнем оказались районы семи населенных пунктов ДНР. В результате два мирных жителей получили ранения. Повреждения зафиксировали у четырех домов и четырех объектов гражданской инфраструктуры.