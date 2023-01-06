06 января 2023, 13:33
НМ ДНР заявила об уничтожении почти роты ВСУ, полевого склада и гаубицы Д-30
НМ ДНР: за сутки ВСУ лишились в республике почти роты личного состава и полевого склада
Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с подразделениями ВС РФ за сутки уничтожили почти роту ВСУ на территории республики. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале НМ ДНР.
Помимо крупных потерь личного состава, ВСУ лишились одной гаубицы Д-30, 12 единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевого склада вооружения.
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Представители НМ ДНР обратили внимание, что украинские военные продолжают обстрелы мирных жителей республики. Противник наносит массированные артиллерийские удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре.
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По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ за сутки выпустили 196 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град», ствольной артиллерии и 122-миллиметровых минометов.
В Народной милиции уточнили, что под огнем оказались районы семи населенных пунктов ДНР. В результате два мирных жителей получили ранения. Повреждения зафиксировали у четырех домов и четырех объектов гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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