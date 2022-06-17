Пушилин заявил о подавлении шести огневых точек ВСУ

Украинские войска пытаются привлечь к обстрелам мирных жителей новую технику. Контрбатарейные подразделения принимают исчерпывающие меры для защиты гражданских, заявил в Telegram-канале глав ДНР Денис Пушилин.

По его словам, сегодняшние обстрелы Донецка велись из шести огневых точек. Все они были вычислены и подавлены. Однако ВСУ продолжили нападения.

«Противник пытается подтянуть новую технику для нанесения ударов по жилым кварталам населенных пунктов республики. Принимаются исчерпывающие меры контрбатарейными подразделениями союзных сил для обеспечения безопасности населения», — написал глава ДНР.

Во время подписания соглашения о гуманитарном сотрудничестве в рамках ПМЭФ он также заявлял о том, что украинские войска намерены использовать в обстрелах гражданского населения зарубежное вооружение, а значит, руки западных лидеров фактически в крови. По информации ТАСС, он призвал принять комплекс исчерпывающих мер для того, чтобы предотвратить обстрелы.