НМ ДНР заявила о начале зачистки Новоселовки от националистов

Сводные отряды приступили к зачистке от боевиков поселка Новоселовка, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале. Военные освободили местную школу, где нашли литературу националистов и консервы со свастикой.

Вокруг здания ВСУ вырыли окопы и блиндажи, в самой школе обустроены бойницы, стрелковые точки, места для приема пищи и сна. Сейчас часть поселка, где находится это учреждение, уже зачищена, и военные продвинулись дальше.

Сама же школа оказалась разрушена — местами обрушился потолок, снарядами прострелены стены, поломана мебель. На подоконниках расставлена бытовая техника и снятые с петель двери. Все это ВСУ использовали в качестве баррикад. Военные нашли здесь не только часть экипировки, спальные мешки, матрасы и вооружение боевиков, но и литературу, пропагандирующую нацбатальоны, и консервы с оскорбительными этикетками.

«Обстановка по-прежнему напряженная, так как они огрызаются. Они восемь лет здесь были, мы ждали, терпели», — рассказал боец Народной милиции ДНР.