НМ ДНР: ВСУ намеренно уничтожали предприятия в Кременной

ВСУ не прекращают обстрел завода «Спецавтоматика», который находится в Кременной. Об этом сообщил военкор НМ ДНР Павел Фоменко. Его репортаж с места событий опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Он отметил, что на заводе царит типичная обстановка для мест, которые раньше были опорными точками ВСУ. Помещения находятся в беспорядке.

«Все разбито, разграблено. Есть следы размещения личного состава и боекомплектов», — рассказал Фоменко.

Он отметил, что ВСУ сначала укрываются от освободительных сил в промзонах, а затем отступают и приводят эти помещения в плачевное состояние.

На самих кадрах видно, что на территории завода остались разрушенные здания, остатки производства и раскуроченные остовы автомобилей. У некоторых построек повреждена крыша. В помещениях, которые показал Фоменко, царит беспорядок: на полу остались спальные места, вещи разбросаны, мебель расставлена хаотично.

В публикации с репортажем военкора ведомство сообщило, что «Спецавтоматика» являлась вторым градообразующим предприятием в Кременной. Также представители НМ ДНР отметили, что ВСУ покинули населенный пункт три месяца назад, но до сих пор обстреливают завод из артиллерии.