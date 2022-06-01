НМ ДНР рассказала об успехах союзных войск на Авдеевском направлении

Союзные войска защитников интересов Донбасса успешно продвигаются по направлению к Авдеевке. Представители Народной милиции (НМ) ДНР сообщили, что вооруженные подразделения частично лишили местный гарнизон возможности поставок извне. Кадры с этого направления спецоперации России на Украине опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Военкор НМ ДНР пообщался с военнослужащими союзных войск. Командир девятого полка ведомства с позывным «Спартак» сообщил, что защитники интересов Донбасса освободили местный поселок и взяли под контроль важный участок дороги.

«Населенный пункт Новоселовка Вторая освобожден. Силы НМ ДНР вышли на трассу и взяли ее под контроль», — сказал он.

Авторы Telegram-канала ведомства дополнили, что этот шаг лишил подразделение ВСУ одного из путей внешнего снабжения.

«Силы НМ ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения», — написали они.

Источник фото: НМ ДНР

Также командир отметил, что НМ ДНР забирает себе боеприпасы, которые остались после отступления украинских солдат. Кроме того, военнослужащие обнаруживали и брошенных солдат ВСУ с ранениями. Их эвакуировали в тыл и оказывали медпомощь.

По словам командира, ВСУ по-прежнему атакуют населенные пункты по направлению Авдеевки. Причем обстрел ведется не по военным, а по жилым домам.

«Постоянно здесь ведется бой ВСУ, постоянно накрывают [обстрелами] не дорогу, а населенные пункты. Чтобы не давать нам тут расположиться. Чтобы отрезать наши тылы и лишить нас возможности подвозить боеприпасы, питание и воду», — сказал командир.

Военкор УНМ ДНР Олег Никитин лично побывал в Новоселовке Второй. Он отметил, что этот населенный пункт — важная локация при наступлении на Авдеевском направлении. Успешное выполнение задач спецоперации в этой зоне позволит замкнуть кольцо вокруг Авдеевки.

«В поселке [Новоселовка Вторая] сейчас абсолютно полная разруха. Ни одного целого дома тут нет», — отметил Никитин.

Источник фото: НМ ДНР

Офицер НМ ДНР рассказал военкору, что ВСУ регулярно пытаются прорвать линию обороны союзных войск. При этом украинские диверсанты «действуют не по графику»: в разное время, но в основном ночью.

Также Никитин пообщался с местным мирным жителем Александром. Он рассказал военкору, как спасается от обстрелов.

«На полу сплю, когда бомбят. А что делать? Прячемся. Кто в подвалах, кто в доме. Так и живем», — поделился Александр.

Никитин отметил, что во время общения с местным жителем в район его местонахождения были прилеты. Он предположил, что ВСУ отслеживает их передвижение.