НМ ДНР показала процесс уничтожения снарядов ВСУ

Склад с боеприпасами обнаружили на территории уничтоженного неонацистами агрокомплекса в Донецкой Народной Республике. Оружие решили уничтожить на месте. Об этом сообщил Telegram-канал Народной милиции ДНР и показал кадры операции.

Уничтожением снарядов занимались подразделения инженерной разведки. Дело в том, что эти боеприпасы невозможно было применить против противника из-за их повреждений.

Украинские военные регулярно обстреливают территорию ДНР. За прошедшую ночь они нанесли удары по населенному пункту Ясиноватая. Со стороны Авдеевки по нему выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра и три мины калибром 120 миллиметров.

Также в течение ночи атаки велись на Пантелеймоновку, Петровский и Киевский районы Донецка. Украинские силы запустили в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра и семь ракет РСЗО «Град».