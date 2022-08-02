Шойгу назвал число уничтоженных ракетных комплексов Javelin и NLAW на Украине в июле

Российские военные в ходе специальной операции на Украине за последние две недели уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW. Об этом на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, написал «Интерфакс».

Также военные ликвидировали 125 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) типа Stinger.

«Кроме того, уничтожены пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса „Гарпун“ и 33 гаубицы М777 производства США», — добавил он.

В течение июля ВС РФ перехватили 226 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 39 ракет «Точка-У», сбив 34 украинских самолета.

Шойгу рассказал об установлении контроля над шестью населенными пунктами в Донецкой Народной Республике и Углегорской теплоэлектростанцией, писала газета «Известия».

Ранее глава МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что украинские власти вывозят из зданий государственных органов Днепропетровска документы, в приграничные с Польшей и Румынией города.