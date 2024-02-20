Спецоперация 20 февраля 2024, 23:53 «Низкий вам поклон». Сальдо поблагодарил российских морпехов за освобождение Крынок Глава Херсонской области Сальдо поблагодарил морпехов за освобождение Крынок РИА «Новости»

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поблагодарил морпехов 810-й бригады за освобождение Крынок. Обращение к военнослужащим глава региона обнародовал в своем Telegram-канале.

Морские пехотинцы совместно с десантниками освободили населенные пункт от украинских боевиков.

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«Низкий вам поклон, герои, от всех жителей Херсонщины и моя личная огромная благодарность», — написал Сальдо.

Министр обороны Сергей Шойгу 20 февраля доложил президенту Владимиру Путину о зачистке Крынок. Сейчас населенный пункт полностью находится под контролем Вооруженных сил России. По словам главы ведомства, украинская армия сосредоточила в Крынках четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты — это хорошо подготовленные бойцы.

Ранее российские военные освободили от ВСУ Авдеевку. Восстановление города станет возможным после дозачистки его территории и разминирования, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.