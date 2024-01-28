Спецоперация 28 января 2024, 14:10 «Низкая живучесть». США побоялись отправлять А-10 Украине из-за репутации MWM: США не отправили штурмовики A-10 на Украину, опасаясь их уничтожения Allison Lotz/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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США не отправляют свои штурмовики A-10, известные под названием «Бородавочники», на Украину, боясь, что российские войска их уничтожат. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.

«Низкая живучесть перед российскими ПВО поставила под угрозу репутацию оборонного комплекса», — уточнили журналисты.

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ВСУ уже несут огромные потери в зоне спецоперации. Эксплуатационные расходы и потребности в техническом обслуживании А-10 сейчас самые низкие среди всех американских пилотируемых боевых самолетов. Штурмовики хорошо оптимизированы для действий вблизи линии фронта.

Однако репутация оборонного и аэрокосмического сектора Штатов пошатнется, если А-10 понесут тяжелые потери на Украине.

«Решение не поставлять штурмовики было основано на чрезвычайной опасности, с которой они могут столкнуться и перспективе того, что десятки самолетов американского производства упадут на землю в огне, не сделав ничего, чтобы помочь военным Украины», — передали обозреватели.

Ранее обозреватель The Telegraph Дэвид Экс призвал США направить «Бородавочников» Украине. Киевские власти неоднократно просили поставить ВСУ эти самолеты, но главный аргумент против — бесполезная трата вооружения.