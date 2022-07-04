НМ ЛНР не отдаст Украине освобожденные территории Луганской Народной Республики. Для этого у нее есть все силы и средства, заявил в эфире «России 24» глава ЛНР Леонид Пасечник. Его процитировал ТАСС.

«Я хочу заявить вполне ответственно и однозначно, что никто те территории, на которые мы зашли, никому уже не отдаст», — сказал он.

Подразделения Народной милиции ЛНР и российская армия имеют, по его словам, достаточные силы и средства для отражения контрнаступления.

Он сообщил также, что создал администрацию Северодонецка и назначил ее главу. Поиск руководителя Лисичанска тоже начался.

Союзные войска в конце июня освободили Северодонецк, вслед за ним — Лисичанск.